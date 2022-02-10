受到全球低碳排放與綠色節能計畫推助下，各國企業急需解決能源供需的問題，甚至有台灣企業陸續與沙烏地阿拉伯合作搶攻新能源車產業鏈的相關商機，估計2022年新能源蓄電市場話題將持續推動產業浪潮。凱基投信指出，沙國是石油盛產的國度，燃油車加油相對便宜；然近年石油企業巨擘將目光轉向「吃電」市場，觸角深入電動車製造，甚至沙國主權基金「公共投資基金」也積極參與投資電動車領域，這是產業革新推動的交通工具進化，驅動新能源商機。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，目前市場上超過95％的汽車仍以燃油作為動力來源，不過燃油車的能源轉換率僅約30％，剩下七成被引擎運轉熱能或其他項目耗損；而電動車的能源轉換率可望近80％，比燃油車高逾兩倍。隨著技術進步帶動售價下降，未來全球新車銷售量電動車占比將加速攀升，預估2040年全球新車銷售量中電動車佔比將高達七成，成長近40倍。

馮紹榮指出，電動車長途行駛與電力耗盡等問題有待解決，也是許多主流企業專注整合充電基礎建設與充電網的完善度，作為電動車發展的基石。

根據統計，全球充電基礎建設市場規模在2020年時僅逾100億美元，估計至2027年規模上看超過600億美元，這期間年複合成長率超過27％，看好長線向上續行。馮紹榮表示，目前全球各地區的再生能源佔發電量比例，2017年時僅占二、三成，估計至2030年將超過一半，未來如搭配各國政策補貼、基礎建設、各類車用電子軟體等需求觸發下，看好電動車市場朝向普及化，同步可帶動替代能源及充電設施的成長性，透過能源產業轉型達到減碳的目標之外，整體新能源蓄電產業的龐大增長動能，也有利締造企業獲利的成長空間，建議投資人可逐步納入相關未來移動題材為核心資產。

凱基投信熟稔未來投資趨勢亮點，再次推出創新的投資產品「凱基未來移動基金」，以節能（Saving Energy）、智能（Smart）、安全（Safe）、跨界（Space）等4S關鍵指標，透過廣度、深度及高度兼具的新世代移動投資策略，為投資人瞄準未來移動的成長機會；本基金也將發行新臺幣、美元、人民幣、南非幣共4種幣別，以期滿足多元幣別投資人的應用需求。