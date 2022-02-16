2022年以來受到聯準會（Fed）將加速縮緊預期衝擊，金融市場震盪劇烈，特別股表現同樣受累，但升息周期並不會結束當前市場多頭趨勢，近期修正反令特別股投資價值浮現，因景氣持續增長、銀行業獲利穩健、高殖利率優勢三利多支持，後市表現仍不看淡，建議不妨伺機順勢布局。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，Fed在1月會議如市場預期維持利率不變，預期3月開始升息、稍後展開縮表，但主席鮑爾偏鷹派言論，造成美債利率飆升，使得金融市場震盪。隨市場逐漸反應升息預期，觀察過去15次升息周期前後一年股市表現，股市並未脫離上漲軌道，其中特別股2016～2018年升息期波動雖增加，但景氣基本面支持，表現仍有撐。

邱郁茹指出，今年全球料維持景氣增長態勢不變，美國企業盈餘仍可望繳出接近雙位數增長，其中美國銀行業獲利料維持穩健，加上股利提高、實施庫藏股買回等，雖未直接有利於特別股，但在比價效應下依舊受惠，且升息更加令金融業息收增加，盈餘仍有持續成長的空間，故對美國特別股表現仍相對有利。

從發行人評級來看，投資級發行人信評在2021年持續改善，信評上調／下降比率由0.3倍上升至0.9倍，略高於中長期平均水準，其所發行的特別股品質無虞。再從收益面來看，近期特別股價格回檔，收益率上升接近2018年下半年二次衰退疑慮水準，與高收益債差距僅約80點，在景氣基本面未轉差的環境下，特別股收益率更具投資吸引力。

綜合這些有利條件，邱郁茹認為，特別股後市表現仍不看淡，次產業看好大型金融與公用事業的特別股，可適度搭配受益景氣復甦的產業，並持續關注通膨趨勢與Fed利率政策、全球疫情發展等。