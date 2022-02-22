國際原物料價格維持高檔，美國通膨持續惡化，擴大Fed升息預期，但有前Fed官員認為調高利率已無法遏止通膨，應該藉由波動性來調整房價和風險資產，換言之，就是讓整個市場崩盤，才能在不損害經濟成長的情況下，壓低物價。

路透社報導，華爾街知名的瑞士信貸分析師、前Fed官員鮑茲（Zoltan Pozsar）近期發布報告指出，「現在需要『沃爾克時刻（Volcker moment）』，這裡的Vol指的是波動性，也就是說Fed需要讓市場崩盤」。

鮑茲表示，通膨高漲使Fed陷入困境，若透過升息來抑制通膨，從歷史經驗來看勢必會造成經濟衰退，因此他認為Fed需要避免衰退，衰退會粉碎通膨的唯一好處「薪資成長」，並建議Fed主席鮑爾（Jerome Powell）可以加劇市場波動。

「波動是風險胃納和風險資產最好的警察」鮑茲認為，為了改善勞動供給，Fed可能會製造波動性，以調整房價和股票、信貸產品等風險資產價格，他相信風險資產價格降低，不會帶來經濟衰退。

鮑茲建議Fed能夠以出人意料的方式，製造市場波動，如在3月升息50個基點、停止召開政策記者會，且於隔日無預警出售500億美元的10年期公債，讓市場去揣測；他不否認這種作法確實很「極端」，但他堅稱，以此舉降低風險資產價格、長期利率走高，不會傷及經濟成長。