現代汽車將重返日本 搶攻電動車市場 21:312022/02/08 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國現代汽車8日表示準備要重返其已離開12年的日本市場，因為電動車需求持續成長帶來契機。其將銷售氫燃料電池電動休旅車Nexo，和IONIQ 5中型跨界電動車，從5月開始接受訂單。其目標是在2025年取得全球電動車銷售量10％。 汽車產業復甦 華宏出貨增 竹山燈會將閉幕 百萬名車、紫南宮錢母大方送 #全球 #現代汽車 #電動車 #搶攻 #電動車市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 手錶終於能夠測體脂 三星宣布Galaxy Watch4開放使用BIA身體組成分析 12:512022/02/08 財經 jpp-KY產品齊發威 上月報喜 04:102022/02/08 證券．權證 瑞銀調查：半數高資產客滿手現金伺機而動 21:392022/02/08 財經 台積電設廠日本熊本縣 當地擬配合調整鐵路路線 11:272022/02/08 國際 搶攻情人節商機 台北君悅多管齊下 11:432022/02/08 財經 《國際產業》晶片荒看不到盡頭 福特宣布北美廠停減產 14:322022/02/08 財經 《基金》2022電動車產量大爆發元年 擇「基」搶利 16:312022/02/08 財經 和泰汽車預估今年車市46萬台 TOYOTA、Lexus將引進新款電動車，品牌總年販目標15.5萬台 10:322022/02/08 汽車情報-汽車新聞 Opensignal公布行動網路體驗 中華電挺進全球前30 21:322022/02/08 財經 《國際產業》亞馬遜搶人才 調升美國白領薪資上限逾1倍 14:492022/02/08 財經 信邦上月業績站上23億 創高 04:102022/02/08 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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