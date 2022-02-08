韓國現代汽車8日表示準備要重返其已離開12年的日本市場，因為電動車需求持續成長帶來契機。其將銷售氫燃料電池電動休旅車Nexo，和IONIQ 5中型跨界電動車，從5月開始接受訂單。其目標是在2025年取得全球電動車銷售量10％。