儘管越南疫情仍在延燒，但隨著疫苗接種普及率升高，當地工廠預料將持續運作，不會像去年一樣實施封城關廠措施，這對目前受阻的全球供應鏈無疑是一大利多。

越南政府周日（13日）通報新冠確診人數新增逾26000人，為去年高峰期的兩倍。不過身居全球供應鏈重要一環的越南預料不會再度關廠，導致全球供應鏈面臨中斷危機。

越南中央衛生流行病研究院院長鄧德英（Dang Duc Anh）日前接受媒體訪問時強調，由於越南疫苗施打計畫相當順利，今年實施大範圍限制措施的機率很低。

去年疫情嚴峻時期，為耐吉、Zara、蘋果與三星等代工的越南工廠曾經關閉數月。越南政府解釋當時關廠是因為Delta病毒侵襲，多數人口仍未接種疫苗。然而今日數百萬勞工都已施打疫苗，另外相較Delta，Omicron變異株引發症狀也較為輕微。

該國衛生部統計資料指出，目前逾76％人口至少接種兩劑疫苗，去年9月該施打率僅有3.3％。

鑒於防疫思維已大幅轉變，越南近期正逐漸鬆綁限制措施，包括上週學校已重新開放，該國政府還宣布從15日起，將取消先前對所有國際航班的疫情管制。

河內美國商會執行董事希特科夫（Adam Sitkoff）指出，由於疫情依然可控，加上當地政府了解損害經濟的限制措施不可能持續長久，他預期越南今年不會再度祭出全國封鎖措施。

越南政府今年設定經濟成長目標為6％到6.5％，遠超出2021年的2.5％。

越南目前是僅次中國的全球第二大成衣與鞋類出口國，EY會計事務所表示，若越南能維持強勁生產能力與工廠產出，將對全球供應鏈帶來重要支撐，特別是在農業、紡織與消費電子等領域。

惠譽集團則認為，隨著北京政府仍舊堅持清零政策，附加價值低的製造業與電子業正持續從中國移出，轉而移往越南設廠，這將讓越南成為這波全球供應鏈轉移的最大贏家。