2022年開春未久，市場上一面看漲的半導體產業走勢卻出現分歧，台積電在外資喊買下，股價火速創下歷史新高；但一樣是業績大成長、獲利大跳升的聯電，卻出現股價跳水的情況，甚至失守年線，讓小股民內心留下許多問號。

《財訊》報導指出，1月25日，聯電的法說會，是股價大屠殺的一大關鍵。雖說法說會上，公司對今年展望仍樂觀，但是一句「2023年後28奈米市場可能面臨供過於求」，讓空方逮到屠殺的機會。當天ADR大跌7%回應，爾後兩天，聯電股價跌了將近13%，疲軟至今。

股價位階 法人進出關鍵點

《財訊》分析，若從各家券商的報告可以看出，普遍對於聯電展望仍然樂觀，認為聯電資本支出達30億美元，半導體供不應求，報價將有調漲空間。網路股友論壇中也都在問，聯電產品售價提升、獲利提升、毛利走揚、產業供需仍吃緊，為什麼出現意外殺盤？真的是因為2023年市場可能供過於求的一句話？

對於聯電的殺盤，一位壽險操盤的經理人提出第一個觀點，半導體產業前景已經相當透明，這時再說台積電、聯電，或者是力積電的個別情況，其實對於股價影響性都相當低，「股價位階的高低」，才是法人進出的依據。

《財訊》報導指出，簡單來說，2020年3月19日大盤從低點翻身以來，不管是台積電、聯電，2020年都是大漲的1年。但到了2021年就不是如此，股價衝上600元的台積電，因為市值達5000億美元以上，成為全球半導體龍頭，甚至躋身為全球前10大企業，此時要推升台積電的股價，不管是來自於基本面或籌碼面，都需要很大的動能，這也是為什麼台積電在2021年整年都沒有特別的動靜。

反觀，2021年的聯電卻可以從不到50元推升至70元，漲幅達4成之多，這是因為站在法人操盤尋求報酬率的角度時，股價相對具有成長動能的聯電，取代了台積電。同樣的道理，整理1年的台積電，2022年開紅盤之際，因為「股價位階」已經休息夠久了，外資進場再次推升股價；相形之下，聯電的「股價位階」高出一截，連漲兩年，股價從12元漲至70元，市場上持有聯電的法人都是贏家，因此，趁著法說會公布利多，順勢下車，也就不感到意外了。

《財訊》分析，引爆聯電殺盤的第2關鍵因素，則在於籌碼面的鬆動，許多分析師更將箭頭指向外資。