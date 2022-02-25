日系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，看好其將受惠AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)、5G等趨勢，加上有台積電(2330)力挺，故維持創意優於大盤評等、目標價512元。

日系外資表示，看好AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)需求趨勢將軟體定義儲存(Software-Defiened Storage; SDS)行業的主要增長動力，2021年到2023年複合式年成長達20%。創意是少數幾個能夠提供先進製程(16nm及以下)的晶片設計服務，其有來自台積電(2330)在產能上的重要支持，台積電確保創意在競爭和先進技術遷移的優勢，預測創意的AI、機器學習(ML)收入將在2021~2023年間以38%的複合年增長率增長，到2023年，營收貢獻將從2021年的17%上升到22%，主要動能來自於設計勝率以及量產。

日系外資表示，除了AI/HPC外，5G也是另一個創意另一股動能，預期相關營收在外來幾年的增長將高於市場平均，未來幾年，隨著5G發展，將刺激相關網絡應用升級需求，為創意帶來機會，預測創意的5G/網路收入將在2021~2023年間以25%的複合年增長率增長，到達2023年收入貢獻為25%。

日系外資表示，創意也持續專注於先進製程，開發APT IP，例如高頻寬內存(HBM)和多晶片互連(Glink)，以強化其晶片設計服務，在AI/HPC趨勢下，將帶動小晶片(Chiplet)需求，此趨勢也有利於創意。

日系外資綜合上述看法，維持創意優於大盤評等、目標價512元，預估創意2021~2023年盈利複合年增長率為26%。