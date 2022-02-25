晶圓代工廠聯電(2303)旗下蘇州和艦受疫情影響自14日起階段性停工至24日才逐步復工，市場研究機構TrendForce預估，此次投片損失約14～20天，影響聯電當季8吋產能約4～5％，有機會透過急單生產略為彌補，對聯電全年營收影響落在約0.3％內，情況仍屬可控。

TrendForce調查，蘇州和艦廠區（Fab 8N）為全8吋晶圓廠，包括0.5～0.11微米製程產線。由於該廠區客戶產品多半同時投片聯電台灣廠區或其他晶圓廠，加上現階段包括智慧型手機、電視、筆電等終端產品皆處於銷售淡季，拉貨動能疲弱。

而蘇州和艦事發時生產的客戶產品，包括最大客戶矽力杰40％，主要生產電源管理晶片（PMIC），多應用於消費及工業產品、IP cam、冷氣、電冰箱等。中穎電子、聯詠各13％，產品為微控制器（MCU）、大尺寸面板驅動IC（DDI），其他包括聯發科、致新等占約35％。

TrendForce指出，蘇州和艦廠區產能占聯電8吋總產能約25％、占全球8吋總產能約3％。由於此次停工並非突發意外，階段性停工期間稼動率大致維持在25～30％，產線上晶圓不須報廢，並自24日逐步復工。

TrendForce預估，由於半導體設備重新調校時程約需5～7天，預估蘇州和艦整體稼動率完全恢復至滿載時間將落在3月上旬。預估損失投片約14～20天，影響聯電當季8吋產能約4～5％、全球8吋產能約0.4～0.5％，情況仍屬可控。

TrendForce認為，蘇州和艦此次停工雖較原先預期長，但在產線晶圓無報廢、部分PMIC生產周期較短情況下，投片損失將有機會透過急單生產方式略為彌補，對出貨端影響有限。就營收來看，因8吋晶圓售價相對較低，此次事件對聯電全年影響落在約0.3％內。