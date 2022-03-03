雖然新加坡人口數在過去兩年中略有減少，但新加坡的房租還是貴桑桑降不下來，目前也已大漲至7年新高。因此，在星國居住大不易情況下，這座花園城市已名列全球花費最貴的幾個地方之一。

根據新加坡官方數據，上季民間租金指數大漲至114.2，年增9.9%，原因是疫情嚴重影響蓋房進度，造成房屋市場供不應求。

有位現居新加坡的美國人表示，在當地找了好幾星期的房子後，終於找到1間4房左右大小的物件可供1家4口居住，但每月租金也提高至1萬星幣，約7400美元。同時，也無奈感嘆除非中樂透，否則快要負擔不起高額的房租。

星國房仲人員認為，新冠疫情使然，缺工加上又缺料，當地整體房屋建築進度嚴重遭到耽擱。

房屋市場需求不減反增之下，才給了房租上漲機會。

另外，部分新加坡民眾在自己新居落成之前，會選擇租屋度日，一些房東在看到房價驚驚漲的情形下，也趁機出脫不動產大賺一票，也讓市面上可供租賃的物件因此減少。

據悉，一般新加坡民眾不喜自己在外租屋，而是跟家人住在一齊，直到結婚後，有資格搬進當地政府補貼的公共組屋去。

價格高不可攀的房地產，直接增加新加坡居民的生活成本。同時，當地也被經濟學人智庫評為與巴黎並列，全球第2高生活費的城市。新加坡2022年通膨已創新高，還有燃料與電力費用估將進一步大漲。

全球人力市場調度業者ECA International指出，若公司要在2022年新招聘或留住外派員工，可能需要提升更高薪資待遇。

經星國政府統計，當地上季民間空屋率從2022年同期的7%降至6%，租金也跟著增加。房仲業者預估，隨著新加坡鬆綁抗疫邊規定，讓更多外國人士可以入境下，2022年房租還有上漲8%到12%空間。

為增加競爭力，星國政府打算挖腳在香港工作的金融界金童。而這些金融專業人士，也早已對香港嚴格的抗疫規範怨聲載道許多。因此，不動產諮詢業者OrangeTee and Tie預估，來新加坡工作增加，以及本地人需求未減之下，星國房租上漲還會延燒數年，一直到房屋供給量明顯地提高為止。