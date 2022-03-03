渡過工作天數較少的2月後，德微(3675)營運可望自3月重回成長，德微預估，今年營運將逐季成長，全年營收及毛利率均可望優於去年。

儘管受工作天數較少影響，德微2月合併營收下滑至1.56億元，月減15.06%，但年增19.29%，為歷年同月新高，累計1到2月合併營收為3.41億元，年成長18.66%。

德微表示，隨著全球車用電子、5G、人工智慧與工控等產品廣泛應用，進而帶動此市場需求上升，其龐大商機，樂觀以待。

安森美1日宣布在上周與達爾簽訂最終協議，賣出自家在美國緬因州南波特蘭的8吋晶圓廠，該交易預計將在2022年第2季度完成，市場看好達爾買下安森美8吋晶圓廠後，可以生產的產品增加很多，對德微未來營運也有助益。

在車用方面，德微車用產品於去年通過達爾科技VDA 6.3稽核認證，正式進入達爾集團Tier 1汽車客戶系統，並於去年第4季開始出貨，未來將透過集團資源躋身全球主要車用Tier 1廠供應商，為公司營運增添新動能。

至於敦南部分，德微接收敦南車用設備，目前正在送樣，提供客戶審核資料，預計今年第2季開始出貨，下半年真正放量，預期敦南車用產品可以貢獻今年7%營收成長動能。

德微預估，今年車用產品平均佔公司營收比重可望上看10%到15%，2023年佔比有機會達20%以上。

在亞昕方面，亞昕以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術順利導入，目前5吋單月出貨約3000片到4000片，預計今年第2季可以做到月出貨10000片。