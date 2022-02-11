持修（左）邀新銳演員項婕如擔任MV女主角。（EMI提供）

金曲新人持修相貌清秀，留著一頭劉海長髮，常讓人感到雌雄莫辨，甚至吸引老外搭訕。他日前拍攝新歌〈已經都壞掉了〉MV，邀來新銳演員項婕如擔任女主角，拍攝時兩人站在一起，乍看之下猶如2個女生站在一起；第1次接拍MV的項婕如日前剛許願想嘗試拍MV，加上平常有在聽持修的歌，收到這次邀約合作讓她直呼超開心。

對於初次看到持修本人，項婕如猛讚持修皮膚超棒，是連化妝師都認證的好，更形容持修給她的感覺很捉摸不定，有點霸氣，問他問題都會回答別的東西，一切的一切妙不可言，但在持修身上又變得很合理，是非常獨特的個人魅力。

期間限定持修專屬卡牌屋，本周六將前進高雄、台中跟歌迷們面交酷東西，持修表示很期待跟大家見面，然後看大家抽他手繪的「臭手」與「帝王的臭手」；提及過年期間，持修表示大部分時間都在整理房間， 並與團隊討論酷東西、寫歌，笑說：「沒錯！真男人就是這麼乖！」