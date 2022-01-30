到底是婆婆刁鑽，還是媳婦太惡劣？一名人妻在臉書抱怨她的婆婆，因為婆婆在婚前就極力阻擋婚事，還連聘金都沒給，只想用一個「很爛」的傳承戒指打發她。文章曝光後，網友看了全搖頭，認為原PO太苛薄。

這名人妻在臉書專頁《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱自己與老公愛情長跑13年，在去年步入婚姻，而在談戀愛過程中兩人只要吵架，婆婆都是勸離不勸合，讓她一直記恨在心。

人妻表示，去年與丈夫去戶政事務所簡單的登記，正式成為夫妻，當時婆婆也立刻提醒她該改變稱謂，讓她忍不住心想，「拜託，嘴長在我臉上，要不要叫是我的事！聘金什麼都沒有，一毛也沒跟她拿，有臉？」

人妻續說，日前湊巧與婆婆同桌吃飯，婆婆拿出一枚從母親傳承來的戒指要給她，但她感到相當不屑，立刻回絕不用了，並在文末寫下，「到底，好歹也包個紅包來，拿什麼爛東西啊！我一點都不屑。」也發文問網友，有沒有遇過婚前婚後態度大變的婆婆。

網友看了原PO的投稿都氣炸，在留言區表示支持雙方離婚。（翻攝臉書）

文章曝光後，不少網友一面倒看傻眼，留言抨擊原PO，「搖頭！ 難怪婆婆勸他兒子遠離你。」、「妳老公真沒用，娶到妳這種的，趕快離。」、「我看妳也是個有問題的人」、「至少人家在對你釋出善意，做人不要這麼苛刻」、「你都嫁了，以前的事就算了，起碼給個機會大家」、「我也覺得你趕快離一離，放過別人家兒子。」