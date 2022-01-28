「老闆娘這樣是什麼意思？」一名平面設計師在網路上透露，公司老闆娘是他的學姐，而老闆娘對他很好，就在兩人單獨在公司加班時，老闆娘卻突然傳來一張自拍照，讓他不知道如何是好。

男網友在爆料公社App匿名公社發文，表示自己為一名平面設計師，而目前任職的公司湊巧為學姊開的，此外，因為工作性質的關係，熬夜加班趕稿是家常便飯，他經常獨自在公司加班，

原PO續說，而老闆娘或許是因為學姊學弟情誼，一直對他照顧有加，沒想到26日時，老闆娘無預警留下來陪他加班，讓他難以專注，不僅工作效率大打折扣，還忍不住把心思放在老闆娘身上。

男網友無預警收到老闆娘的自拍照，慌張地上網求助網友。（翻攝爆料公社App）

原PO說，甚至老闆娘還突然傳送一張自拍照，卻沒寫下任何文字，實際檢視該張自拍照，影中的女性沒露臉自拍，上身穿著若隱若現的白襯衫，下身則為緊身的皮窄裙，相當引人遐想。原PO也好奇發問網友，這究竟代表什麼意思？

文章曝光後，不少網友大膽猜測老闆娘在性暗示，「很明顯了吧！！就是你想的那樣。」、「想要你吃她」、「你該交作業了啦」、「嗯，心領神會，不吃會有後遺症」、「她在誘惑你 等你上勾」、「皮革裙不單純」。