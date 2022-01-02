民間傳說黑白無常專職緝拿鬼魂、賞善罰惡，但沒想到竟還能為信徒帶來財運；1名餐廳老闆娘日前在夢中撞見2名將軍到店內喊很久沒穿新衣了，老闆娘醒來後即認出2人就是附近廟裡的七爺、八爺，於是趕緊請師傅為廟中佛像做新衣，並在將軍誕辰時供奉美食好酒，沒想到餐廳生意因此大幅提升。

該網友在臉書「靈異公社」發文表示，1名店家老闆娘日前在夢中撞見2名將軍身穿破破舊舊的衣服到店內，其中1名謝姓將軍說「阿我們兩兄弟很久沒穿新衣了」，還對老闆娘說「我們兩兄弟就是你常來拜拜的那一間廟裡」，老闆娘醒來後果真去了廟裡，並請師傅丈量衣服，為佛像換上新衣。

老闆娘夢見2名將軍到店內喊很久沒穿新衣了，醒來後認出2人就是七爺、八爺，於是趕緊請師傅為廟中佛像做新衣，沒想到餐廳生意因此大幅提升。（翻攝自臉書「靈異公社」）

該網友說，老闆娘此舉過後，店內生意開始好轉，不久之後2名將軍再度到老闆娘夢中說「我們很久沒吃好料欸」，於是老闆娘與其他店家合力在將軍聖誕時準備了雞酒、油飯、炒麵等供奉，之後參與的店家生意皆有好轉；原PO說「早期老一輩說八爺范將軍很有錢，肚大都裝財，幾乎內行店家都很希望八爺來賜財」。

不少其他網友也分享夢見七爺、八爺的經驗，「我曾夢過七爺，說話溫柔，長的也很斯文帥氣，帶著我爸來看我」、「我夢到他們都是被帶去跟我義兄吃飯，還有跟他們出巡，他們其實很溫柔而且又客氣」、「我夢過一次，提前預知我的親人要離世，要我有心裡準備」。

根據維基百科，七爺、八爺屬於黑白無常的一種，手執腳鐐手銬，專職緝拿鬼魂、協助賞善罰惡，也常為城隍爺等具有司法神職能之神祇的部將，2人分別為謝姓、范姓將軍，白無常名為「謝必安」，身材高瘦、黑無常名為范無救（或無赦），體態短胖。