阿拉伯聯合大公國(UAV)對於美國不出售F-35已喪失耐心，他們已通知華府不再推動這筆軍售。俄國必然不會放棄這個機會，伺機推銷他們的單引擎5代機，也就是暫稱Su-75的「將軍」(Checkmate)，以填補 F-35 留下的空白。

防衛世界(Defense World)報導，俄羅斯武器出口公司Rostec負責人謝爾蓋•切梅佐夫 (Sergei Cheezov)表示，「我們新式5代戰機的首次海外展示，就選在杜拜航空展(Dubai Airshow)，我們看好中東國家對於優良5代戢機的需求。」

「將軍戰機價格好理、配備精良，在戰鬥力、每小時飛行成本都常理想。這些都會是它在國際軍火市場上的優勢。」

其實，莫斯科與阿布達比的關係不錯。莫斯科透露，早在2017 年，兩國就試著展開一項研發第5代戰鬥機的計畫，當年也是要研發較廉價的輕型戰機，據說是以MiG-29為基礎。雖然這項計畫最終擱置，但雙方的關係仍然維持，希望能共同生產新式戰鬥機。因此Su-75「將軍」來得正是時候，剛好完全補上了這俄羅斯與阿聯的戰鬥機合作計畫。

與此同時，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，美國仍然努力推動向阿聯供應 F-35 戰機和無人機的協議。