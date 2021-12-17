美國聯邦參議院終於通過折衷版本的2022財年《國防授權法案》（National Defense Authorization Act），其中用於加強在印太與中國大陸對抗的《太平洋嚇阻倡議》（Pacific Deterrence Initiative），五角大廈5月提出時遭兩黨猛烈抨擊，但在國會「砍掉重練」後，反而獲額外20億美元（約新台幣556億元）的資金。

《國防新聞》（Defense News）16日報導，在經過數個月的辯論和近數週無法及時通過的擔憂後，美國參議院15日以88票同意、11票反對通過2022財年《國防授權法案》，連續61年成功將其提交給白宮，只待總統拜登（Joe Biden）簽署。

折衷版2022財年《國防授權法案》共向五角大廈提供7400億美元（約新台幣20.6兆元）經費，比拜登政府提出的7150億美元（約新台幣19.9兆元）還多250億美元（約新台幣6953億元）；其中《太平洋嚇阻倡議》共獲得71億美元（約新台幣1975億元），較拜登政府原本的方案多20億美元。

曾參與2021財年《太平洋嚇阻倡議》制定、目前擔任華府公共政策智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）客座研究員的華克（Dustin Walker）指出，五角大廈5月提出草稿時，立即遭跨黨派國會議員猛烈抨擊，因為美軍僅利用其為神盾艦、F-35戰機升級案等計畫提供資金，完全違反國會設立該倡議的原始目的。

因此國會直接重寫2022財年《太平洋嚇阻倡議》，刪除不應屬於該倡議的支出，將資金集中於強化印太基地防禦能力、推進具備彈性的分散式戰區軍力部署，以及增加與當地盟友和夥伴的合作關係等。

華克指出，雖然2022財年《太平洋嚇阻倡議》獲得額外20億美元資金，但更重要的是，國會終於為該倡議建立基本框架，未來能藉此逐年了解美軍於印太區域的發展，有利於將資金「花在刀口上」。