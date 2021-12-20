美國近年政治與社會精英的熱門國際話題是中國，到了今年，現象已經發展成為每談大陸幾乎必須觸及台灣，而且基調充滿擔憂，這是數十年所未見。本月初，美國總統拜登和俄羅斯總統普丁視頻會晤，議題重點是烏克蘭局勢，可會後幾乎每一位評論家都關切其局勢將會牽動台海。這些意見領袖異口同聲，似乎都對印太台海安全的事前嚇阻力以及事後參戰意向毫無把握。

就在這個時候，華爾街的意見領袖之一達立歐（Ray Dalio）發聲了，他是世界首屈一指的橋水（Bridgewater）對沖基金公司創辦人和知名作家。他出版了《面對世界秩序變遷：國家成敗因果》，在華爾街出品的著作之中，花了這樣大的力氣去進行大歷史模型建構和數據分析，真是十分罕見。這本書也談到台海局勢，角度是美中兩國會不會因為爭奪台灣而兵戎相見？

達立歐的總體觀察，首先是全球目前正在開始體驗百年前1930～1945年那樣一個動盪的時代，惡化的政治和經濟因素加劇合流。

從大循環的觀點出發，這位金融、經濟史和投資專家計算出，美國已經走到內部衝突緊張而財務狀況劣質的模型第五階段，在下一個階段所面臨的將會是某種形式的內戰（不必然是兵戎）和革命。至於中國，此刻雖然處於內部秩序循環的第三階段，享有和平與繁榮，但是到了下一個階段，也會遭遇到嚴重的負債，以及財富和政治鴻溝加深所帶來的種種問題。

達立歐強調美、中的指標數據可能瞬間分別墜入下一個階段，美國在未來10年陷入某種形式的內戰的概率大約有30%。目前的美國，猶如具體而微的1960年代後半葉況味，可政治衝突已經達到1920年代初期那樣的高峰，因此國勢轉弱。

他對未來10年的觀察點，聚焦於短期負債／貨幣／景氣循環、國內政治循環，以及美中之間衝突的逐漸升高／相互依賴程度的降低，這些關鍵的數據變化會導致戰略調整。

他認為美、中兩國之間已經進入了逐步升高的貿易經濟戰、科技戰、資本戰和地緣政治戰。根據歷史經驗，這4類戰爭一旦形成，通常會在5到10年爆發出軍事戰爭。然而有利的因素是，由於美、中的國力趨近，除非類似於量子計算那樣的關鍵性科技出現了突破性的發展，導致一方享有不對稱優勢，否則，由於雙方顧慮到相互毀滅，便都會有意識地盡量設法避免軍事衝突。

然而，一個大原則似乎很清楚，如果美中強弱互見，鬥而不破的態勢便不容易維持。達立歐認為，美中彼此互不相讓，事關存亡的變數在台灣；假設缺乏有效的調人和解決過程，達立歐的判斷是，台灣會是美中在將來10年內唯一會產生軍事衝突的導火線。綜合考量之下，達立歐估算出的美中台戰爭風險有高度危險性，概率大約在35%，並且鹿死誰手，難以預料。

這樣的金融界概算，如果與戰略數據參酌相符，是不是大體意味著，從世界乃至於台灣青年都必須認真預備好未來30年，去過他們的上一代完全沒有體驗過的歲月？

（作者為美國法學博士、南山維石執行長）