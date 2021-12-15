阿聯苦等不到美F-35 要買80架法國「飆風（Rafale）」戰機

華府因試圖限制阿拉伯聯合大公國（阿聯）採用華為5G網路，還有阿布達比與北京的關係，而遲遲不肯賣F-35，如今阿聯官員周二說，他們已通知華府，將中止討論採購F-35，還有MQ-9B無人機及其他先進武器等，總價高達230億美元（近6393億台幣）的軍售案。

據CNN新聞和《動力》（The Drive）網14日報導，阿聯官員說，基於技術需求，主權運作限制和成本/收益分析，導致重新評估。而這顯示，阿聯對華府的作法已日益感到失望與挫折。

不過，阿聯仍表示，美國還是他們首選的先進國防軍備供應者，未來仍可能重新討論F-35軍售案。據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）報導，消息人士透露，好幾個月來，美國和阿聯一直卡在F-35要如何部署，還有美方要給阿聯多尖端的F-35技術上。阿聯和美國簽署協議，原本要採購50架F-35戰機，還有多達18架武裝無人機。

法國「飆風（Rafale）」幹掉美F-35 搶得阿聯戰機大單

而五角大廈發言人柯比（John Kirby）先前說，美國和阿聯的合作關係比軍售更複雜，也更富戰略性，而華府致力要和阿布達比解決雙方的問題。但不到兩星期前，消息傳出，阿聯砸下160億美元（近4450億台幣），訂購了80架「飆風（Rafale）」戰機，成為該戰機全球最大的外銷客戶。

而據《突發防務》（Breaking Defense）網14日報導，一位不具名的阿聯官員說，他們和美方討論的F-35軍售案已無限期中止，以等待「徹底評估」。而阿聯致函華府的信件，是要撤回軍售發價書（LOA）。種種跡象顯示，由於中國因素成了關注焦點，美國和阿聯的軍事關係並不好。尤其是阿聯政府認為，美國的安全要求令人無法接受。

雖然阿聯的F-35交易先前一直充滿變數，但如今可能泡湯了。不過，《華爾街日報》推測，阿聯政府可能想藉由威脅退出，來尋求更好的條件。五角大廈和阿聯代表團預定本周稍後進行廣泛會談，但一般預料，會中將討論軍售問題。