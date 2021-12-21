聯徵中心21日舉辦第15屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」，華南銀行今年獲得主管機關及聯徵中心的肯定，被遴選為執行「信用資訊安控」之績優機構，並頒發「金安獎」。

聯徵中心為提升信用資料庫品質及資料保密與安全，自2007年起每年度舉辦表揚大會，對於執行信用資訊安控表現績優者頒發「金安獎」、對報送信用資料績優者頒發「金質獎」、對信用資訊查詢表現績優者頒發「金優獎」，藉由公開表揚方式鼓勵會員機構落實執行資訊安全控管、提升資料報送作業及執行資訊查詢品質，以推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全。

華銀長期以來秉持著「信賴、熱誠、創新」的經營理念，以客為尊，用心服務，在提供多元化產品服務的同時，深知信用資料之保密及正確對客戶的重要性。鑒於信用資訊攸關客戶權益甚鉅，華銀持續藉由管控措施，以維護顧客之權益，讓客戶往來安心。

一為強化客戶的資訊使用及保密，不斷完善信用資訊查詢作業規範，訂定標準作業流程，以利查詢人員落實法令遵循。二為加強查詢作業的流程控管，持續優化系統查詢理由之管控，對查詢輸入方式設控，以降低查詢作業疏失發生機率。三為落實內部稽核制度，將信用資訊查詢作業納入查核重點，若發生缺失，則立即改善並持續追蹤。四為定期調訓相關查詢人員，以強化各級行員正確使用信用資訊之觀念，另各營業單位亦定期內部教育宣導，以提升查詢作業品質。

未來華銀將持續與聯徵中心合作及努力，締造更為優質健全之信用交易環境。