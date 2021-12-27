開公股第一槍，合庫率先宣布，明年加薪將超過6.6％。響應政府加薪政策，合庫率公股之先宣布，將自111年1月1日起為員工調薪4％，再加計年度考績晉薪，平均加薪幅度達6.6％以上，將破金控成立之後合庫加薪最高紀錄，連同優渥的年終獎金入袋，合庫的員工在即將到來的虎年裡都能過得虎虎生風。

合庫近幾年在董事長雷仲達的帶領之下，業績蒸蒸日上，獲利節節高升，截至11月底自結累計稅後淨利達172.36億元，較去年同期大幅成長27.49％，合庫指出，既然有了好業績，理所當然也要回饋給辛苦打拼的員工，合庫在員工福利方面，充分了解「取之於員工、用之於員工」的道理，近年來不斷地打造幸福企業的根基與支柱，為的就是要讓這艘幸福企業更穩固的向前航行。

業績亮眼的表現也反應在股價上，合庫金股價自雷仲達上任後逐步升高，在投資人心目中是個穩定成長的投資標的，尤其是近年來流行的存股理財，合庫金一直都是民眾喜歡長期持有的成分股，合庫去年度起開辦員工持股信託，每月相對提撥1000元認股資金給員工，這項福利相當於加薪平均幅度約1.55％，員工得以透過規律之小額儲蓄，與公司共享經營績效，累積資產以享受退休後的樂齡生活。

一向將員工視為家人般照顧的雷仲達認為打造幸福企業，應落實在員工福利與相關制度的規畫上，並為同仁提供更完整的照顧，例如近期為配合國內觀光業振興方案，合庫不僅提供國內員工「五星級飯店」住宿券及旅遊刷卡金補助，另因應疫情變化，為國內全體員工投保防疫及疫苗接種險，並實施優於法令及同業的防疫照顧假、疫苗接種假、疫苗接種補助及篩檢費用補助等多項配套措施，讓員工得以安心工作，放心旅遊。

為改善國內少子化問題善盡一份力量，今年合庫首次扮演月老，辦理員工未婚聯誼，又加碼生育津貼補助，第1胎10萬元、第2胎12萬元、第3胎以上15萬元，並搭配產前（檢）假、安胎假、陪產假、產假及育嬰留職停薪等相關福利，讓爸媽幸福有感，達到健康友善職場的目標。

合庫繼107、108年為員工調薪，明年再度調薪4％，合計晉級加薪的幅度更高達6.6％以上的好消息，將有效鼓舞員工士氣，續創佳績。