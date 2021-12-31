安心亞今晚將在民視跨年挑戰黃標尺度。（百鴻揚提供）

安心亞今晚將在民視跨年挑戰黃標尺度。（百鴻揚提供）

「性感女神」安心亞今晚10：20分將化身「巴洛克性感妖姬」，在民視「2022高雄跨年晚會」蓬萊舞台，獻上15分鐘歌舞大秀，堪稱安心亞歷年來「最危險」的演出，她大方展現黃金奶、Y字腿，而且她下半身的熱褲超合身，只能穿一層絲襪，完全零防護。

安心亞去年跨年的一字馬舞技令人驚豔，今年性感再升級，日前她在「羅技Logitech」代言活動，被媒體問到跨年晚會有什麼驚喜，她曾放話會「露整球」，今晚她更透露演出連乳環都清晰可見，要以最香豔的酥胸和火辣的長腿，轟炸全台灣的眼球。

安心亞為今晚演出苦練一個月地板動作，有不少翻滾、Y字腿大開和美尻直送全場觀眾的危險尺度，超短牛仔褲太貼身，裡頭完全無法穿底褲和安全褲，只能穿膚色絲襪，稍一不慎就有走光風險，經紀人、造型師和排舞老師在她練舞過程中，除了要雕琢每個舞步細節，還得從各個角度幫她檢查會不會穿幫，因此被譽為「黃標邊緣的最危險演出」。