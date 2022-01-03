提琴音樂饗宴將由梁茜雯（右二）帶領王瑞（左起）、李建樺、黃裕峯等提琴名家共同演出。（奇美博提供／洪榮志台南傳真）

喜愛提琴音色的樂迷有福了！文藝復興重鎮之一的義大利克里蒙納（Cremona）製琴風格優雅細緻，同處義大利北部的布雷西亞（Brescia）製琴風格自由奔放，來自兩大提琴發源地、8把合計超過3000年的絕世提琴，即將於奇美博物館進行一場前所未有的頂尖對決。

奇美博物館擁有全球最完整的名琴收藏，除了陳列展示、免費出借學生及演奏家、國際研討交流外，館方更希望發揮提琴本色，讓數百年的琴音能夠再次悠揚，提供民眾聆賞名琴的機會。繼2年前「提琴世界最古老的魔音」造成轟動後，館方將於2月19日再度為樂迷量身打造「製琴聖殿．名琴競演」提琴音樂饗宴，促成兩大製琴重鎮、8把稀珍提琴同台演出。

奇美博表示，義大利北部是提琴發源地，除奠定現代提琴的形制規模，更為製琴歷史留下無比燦爛的輝煌紀錄，此次音樂會將帶領大家感受義大利兩大製琴聖殿的作品特色。其中，將精選克里蒙納最具代表性、製琴始祖安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati ca. 1505-1577）與其兒子所製的經典名琴，包括世界最古老的大提琴「查理九世」、擁有法國皇室徽章的中提琴「亨利四世」，以及2把重要小提琴。

至於以製作弓弦樂器與管風琴聞名的布雷西亞，特別選出重量級大師加斯帕洛．達薩羅（Gasparo Bertolotti da Salò1540-1609）與馬吉尼（Giovanni Paolo Maggini 1580-1630）等4把名琴。其中，達薩羅流傳後世的小提琴不足10把，且琴頭多半已換新，此次登場的1560年製小提琴，琴頭與琴身都原汁原味出自大師之手，是目前世上公認最完整的大師遺作。

在演奏部分，館方特別邀請知名小提琴家、灣聲樂團首席梁茜雯帶領3位傑出音樂家共同演出，包括灣聲樂團首席小提琴黃裕峯、灣聲樂團大提琴助理首席李建樺，以及前台北市立交響樂團中提琴家王瑞。

在曲目規畫上，上半場以巴洛克時期音樂為主，呼應並貼近提琴的古老年代，演奏形式包含名琴音色比較、小提琴獨奏與雙小提琴合奏；下半場則以弦樂四重奏為主，突顯克里蒙納與布雷西亞的迥異特色。整個演出從含蓄內斂的巴洛克音樂，到近代熱情洋溢的探戈曲風，希望帶領聆賞者感受最純粹的琴音之美。