潭子系統交流道(近台74線)。（高速公路局提供／王文吉台中傳真）

潭子系統交流道(近國4主線)。（高速公路局提供／王文吉台中傳真）

國道4號豐潭段潭子交流道多項土建工程已完工，立委楊瓊瓔（右）現勘並爭取開放通車。（王文吉攝）

由潭子系統交流道往潭子交流道。（高速公路局提供／王文吉台中傳真）

豐原連絡道斜張橋主跨側。（高速公路局提供／王文吉台中傳真）

豐原連絡道斜張橋背拉側。（高速公路局提供／王文吉台中傳真）

潭子交流道(4環道、2匝道)。（高速公路局提供／王文吉台中傳真）

國道4號豐潭段工程潭子交流道主線及環道3、環道4、匝道5及匝道6，以及潭子連絡道、豐原連絡道已完成土建工程。立委楊瓊瓔6日會同相關單位視察，並建議儘速開放通車。高公局順應民意，允春節前開放，屆時當地居民從潭子交流道銜接74線，預估可省15至20分鐘。

國道4號台中環線豐原潭子段工程總經費305億元，即將完工的潭子交流道至潭子系統交流道路段，以及潭子連絡道、豐原連絡道，工程經費就佔80億元。楊瓊瓔及台中市議員賴朝國6日會同高速公路局、台中市建設局、交通局及潭子區10多位里長視察潭子交流道工程現況。

高速公路局副局長陳國隆簡報指出，該工程有助改善北台中及豐原、潭子地方交通，楊委員早在3個月前就在立法院建議春節前開放通行，方便用路人從潭子交流道經由匝、環道上至主線橋梁往南，於計畫路線終點以潭子系統交流道與台74線快速道路銜接。

楊瓊瓔對施工同仁的辛勞表達感謝，她也提到，國道4號豐潭段工程複雜、施工困難，但因為中央、地方政府的協力，齊心推動豐潭段逐步建設。潭子交流道以及豐原連絡道、潭子連絡道可提供北潭子及南豐原居民進出國道路網的最短捷徑，無須再進入或穿越市中心。

楊瓊瓔爭取潭子交流道能在春節前通車，屆時當地居民進出國道4號銜接74線，預估可省15至20分鐘。未來全段完工後，串連台中內環74號道路，外環則透過國道4號連結國道1號、3號，市府建置大環狀線的交通建設可望達成。

賴朝國及10多位里長都說，這是潭子、豐原地區的重大交通建設，從2014年正式核定，感謝歷年以來中央、地方民代的合力推動，潭子交流道即將如期如質完工，並在春節前通車，期盼促進北潭子及南豐原的共榮發展。