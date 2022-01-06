為迎接農曆春節大檔，愛買昨（5日）起至2月8日祭出「元月限定7天會員周周享9折」、「百款飯店年菜早鳥滿額優惠」、「福來運轉刮刮卡先刮金條再抽金幣」和「賣場內新增OKmart包裹寄取、繳費代收」等優惠活動、全新服務迎戰。

有鑑於疫情加速電商發展，包裹物流需求遽增，愛買拓展多元消費體驗與OKmart合作，將超商「店到店寄件」、「包裹取貨」和「代收繳費」3大便民服務引進量販賣場，目前在新竹以北分店和台中水湳店共11家門市都已新增包裹寄取和代收繳費服務，中南部分店包括台中復興店、豐原店和台南店將在1月底前加入新服務，看好農曆春節前是送禮的高峰時段，預估1月份包裹寄取量可達上萬件。

愛買迎接農曆春節，元月會員周周享9折。（愛買提供）

本月還推出周周「會員滿額享9折」活動衝年前買氣，會員於指定7日可任選2天享有滿額現金回饋，單筆最高回饋500元。1月8日、9日、15日、16日、23日、29日和30日HAPPY GO會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元，刷台中銀行獨家加碼限量加送200元，刷遠東商銀、台北富邦、玉山銀行、台新銀行等13家銀行信用卡限量加送100元。

此外，新年試手氣，愛買2022年再度發行百元刮刮卡，備好千萬好禮大放送，今年首推「先刮再抽」爽感升級，現刮頭獎金條等好禮，購買5張以上登錄發票再抽金幣。即日起至2月6日開賣新春虎年「福來運轉刮刮卡」，全台限量8萬張，每張100元，張張有獎，有機會刮中台灣銀行金鑽條塊1台兩、iPhone 13、Apple Watch S7、購物金5千元等大獎，使用HAPPY GO Pay購買刮刮卡限量加碼再送HAPPY GO點數100點。

這次刮刮卡更首度跨界結盟遠傳FriDay影音、Pizza Hut、肯德基和OKmart，推出「億萬票房電影免費看」、「pizza買1送5」、「炸雞桶套餐65折」、「咖啡買1送1」四大超狂吃喝享樂優惠券。