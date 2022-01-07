家樂福初一福袋首見送股票金，今年在量販、超市、線上購物3個通路推出超過1.5萬個福袋，每份198元，總值超過500元，附送的刮刮卡獎項超過9成，大獎可刮1張台積電股票現金獎、3張玉山金股票現金獎，家樂福企業社會責任暨溝通總監蘇小真表示，疫情變化多，投資增加收入，相對可穩定人心，於是創意推出送股票金。

即日起至2月8日，家樂福249家超市、68家量販展開「年貨大賞」，推出千款年貨商品，1月9日、16日家樂福會員獨享9折優惠，量販、線上購物單筆滿2000元或超市單筆滿599元可享當日限時快閃9折。今年多了併購頂好近200家超市，全台店數增加；有千款年貨讓商品豐富；各店皆配合外送使服務完整，看好春節檔期業績可成長2成。

2月1日初一上午10時全台量販、超市發送號碼牌，開放顧客入場購買福袋，不限家樂福會員都可購買，每人限購1份，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，每份198元，商品內容物包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。

購買福袋可獲1張「福虎生風 虎哩送」刮刮卡，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」3類，除了股票金，還有國旅住宿券、衛生紙氣泡水等獎。在實體門市購買外，家樂福線上購物提前在1月24日11時至26日開放千份搶購，每袋288元，限2月2日至6日到店取件，購買即加贈1組折扣碼，指定商品單筆滿588元可現折168元。

家樂福1月18日至3月13日在全台量販、超市推出家樂福 x Joyoung九陽x可口可樂三方獨家聯名6款鍋具與小家電，最低扣紅利點數5000點可以44折起加價換購。（家樂福提供）

此外，喜迎虎年，1月18日至3月13日在全台量販、超市推出家樂福 x Joyoung九陽x可口可樂三方獨家聯名6款鍋具與小家電，包含鍋具、氣炸鍋、火烤兩用爐、煎烤盤，最低扣紅利點數5000點可以44折起加價換購；線上購物另有1款隱藏版點心機，可用紅利點數45折起換購。

另，因應全台門市都有現煮咖啡，獨家與LINE貼圖設計師「貓爪抓Meow Zhua Zhua」合作，推出3款沖泡咖啡與農曆新年紅包袋封面設計，分別是「家」家平安財運到、吃喝玩「樂」過好年、「福」運滿滿過新春，把家樂福藏在吉祥話裡。

家樂福獨家與LINE貼圖設計師「貓爪抓Meow Zhua Zhua」合作，推出3款沖泡咖啡與農曆新年紅包袋封面設計，把家樂福藏在吉祥話裡。（家樂福提供）

家樂福咖啡也有別於以往為，推出確保森林生態永續發展，生物多樣性保存的雨林認證咖啡豆，新款聯名貓爪抓沖泡咖啡也將於本周在全台量販、超市店開賣；1月7日至9日在家樂福新店店獨家推出每日前100名購滿熟食年菜商品單筆滿1500元，送1杯美式咖啡、1份聯名紅包袋，數量有限，送完為止。