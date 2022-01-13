雲林縣麥寮鄉農民與量販店推出小麥吐司，推動友善耕作與本土作物復興。（郭慧蟬提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉「月光下友善農場」推動復興本土小麥運動，堅持不用化肥與除草劑、不毒鳥，友善耕作理念獲得連鎖量販店認同，共同推出「月光下小麥吐司」，農民13日表示希望藉由產品的推出，讓地方農業特色與理念獲得更多人認同，永續支持友善耕作與本土作物復興。

麥寮鄉以「麥」為名，舊稱「麥仔簝」，早年種植大量小麥，後來受到價格低廉的進口小麥衝擊，種麥產業消失50餘年，5年前一群在地青年農民成立「月光下友善農場」，配合友善耕作方式，一步步找回「麥仔簝」失落的麥田。

「月光下友善農場」負責人郭慧蟬表示，「月光下小麥吐司」訴求以本土小麥為原料，在雲林縣政府農業處協助媒合下，與連鎖量販店經過7、8個月的洽談、研發、試作等程序，本土小麥吐司終於順利上市。

郭慧蟬說，很開心連鎖量販店看到農場的復興本土小麥運動，農民的友善耕作，正好符合量販店推動的「食物轉型計畫」精神，為了展現更好的本土小麥特質，量販店烘焙部門在技術手法上進行調整，日前又推出本土小麥麵包，讓消費者有更多選擇。

「各界持續關注、了解地方農產，是推廣友善耕作的重要助力」，郭慧蟬指出，量販店「食物轉型計畫」與「月光下友善農場」的結合，是台灣通路與地方農作很重要的里程碑，請大家用實際行動支持台灣在地的小麥土司，支持本土作物復興。

郭慧蟬提到，這幾年農場的小麥契作面積由2甲地增加到10多甲地，未來會邀請更多農民選擇友善耕作方式投入種植行列，而大家對於產品的支持，將是農民最大的鼓勵。