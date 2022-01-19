本土疫情持續擴散，一名桃園市地檢署公務員1月9日曾至西堤中壢中山店用餐，疑似因未遵守實聯制而未被匡列隔離，期間更持續上班，直到該員主動通報才曝光。國內自去年5月啟用「簡訊實聯制」，但不少業者及民眾並未落實，是否有相關罰則？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有處分，但呼籲大家要盡量配合。

陳時中表示，實聯制不是強迫措施，現在大概有些地方大家比較忽略，「如果有罰則，我想被罰的人一定很多」。他也提到，大約一個月以前，有立委要求取消實聯制，可是當時認為還有需要觀察；現在疫情起來，大家就會想說實聯制也是蠻重要的。

他強調，實聯制是有備無患，如果做得夠完全，可能匡列的人就會快速，還是請大家能夠盡量配合來做，平常都沒什麼關係，看起來好像費用都浪費了，但真的要用的時候，「如果大家都有登記，不知道有多好」。

陳時中表示，還會有一些漏網之魚，目前針對實聯制沒有處分，但呼籲大家要配合，防疫人人有責，不是只有第一線防疫人員，大家都需要把它做好。