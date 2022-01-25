新冠肺炎爆發至今已2年，不少民眾感到倦怠，越來越多人討論「不要清零，直接共存是否比較好？」對此，毒理學專家招名威表示，如果想要與病毒共存，至少需要完成致死率低、流感化高、病毒取代率高與疫苗覆蓋率高的條件，但目前台灣都還不夠。

招名威在臉書發文表示，可以理解大家對於病毒反覆出現又消失的狀況，感到不耐煩，且至今疫情仍舊看不到盡頭，讓民眾越來越厭煩，但目前如果要放棄清零的目標，追求共存的條件，台灣足夠了嗎？他認為可能還不夠，因為至少要達到「一低三高」的條件，分別是致死率低、流感化高、病毒取代率高與疫苗覆蓋率高。

招名威指出，根據目前的數據顯示，Omicron死亡率比Delta低很多，但是否有比其他與人類共存很久的病毒低呢？像是腺病毒、腸病毒和流感病毒等，其實很難說，畢竟Omicron出現的時間太短了，還沒有完全證據顯示它是穩定且可以人類共存的。

招名威也說，Omicron現在充其量只能說有開始「流感化」的趨勢，雖然重症與死亡率較低，但染疫之後卻會造成很多後遺症，所以真的說不準，但他認為要說它流感化，至少還要再突變個兩代以上才有可能。

招名威認為Omicron要完整取代Delta成為主流病毒株，這在很多國家都已經發生，但台灣卻沒有，因為過去台灣根本是淨土，連Delta都沒有肆虐過，又怎麼有被取代的說法呢？而且將國外的條件放入台灣，從生活習慣、醫療制度與文化都很難比較，因此很難說Omicron大規模感染後就沒有人會死亡。

招名威坦言，以台灣目前的疫苗覆蓋率，還有300多萬人連一劑疫苗都還沒有打，雖然疫苗對於Omicron有降低重症的風險，但離全體免疫還有很長的距離，至少第二劑覆蓋率要達到90％才有可能的。

招名威表示，依照台灣目前的狀況，清零一定是可行的，應該要用最少的資源，去做最大的規劃，但不能只有確診或醫護在支撐，大家都得要做好個人防護措施，疫苗能打的都打起來，這樣才能將病毒對我們的影響徹底移出生活圈。