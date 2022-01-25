國外研究顯示Omicron雖傳染力驚人，但毒性沒有那麼強，因此不少人喊要與病毒共存，而北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰分享美國數據指出，美國Omicron流行時期的死亡人數已追上Delta流行的時候，由此可見，就算毒性較低，只要短時間確診大量暴增，就會導致醫療癱瘓、死亡率提升。面對這樣的現實，大家還敢說，讓Omicron流行也沒關係嗎？

蘇一峰昨在臉書發文表示，近日有不少人提倡說Omicron的毒性較低，所以讓它流行也沒關係？他接著分享美國數據資料說，美國Omicron流行期的死亡人數已追上Delta流行時的死亡人數，結論就是「只要短時間病人數量爆多，就會造成醫療癱瘓，導致死亡率上升！」因此他也說，想與病毒共存可以，但不能讓疫情失控。

蘇一峰指出，當確診個案大量增加的時候，疫調足跡的重要性就會逐漸降低，所以請大家當作確診者就在身邊（自主升三級），這個時候靠得就是每個人自身的防疫措施與抗體保護力了，疫調防疫工作與醫護人員都辛苦了。

貼文引起網友討論，「台灣人快醒醒」、「到底是與病毒共存，還是跟死亡為鄰呢」、「現在就是兩套作法，一套跟民眾說維持二級放輕鬆；一套跟醫護講從嚴從難照顧病人，裝備能穿多少就穿多少，反正就是把皮繃緊，所以台灣現在的歲月靜好，是因為有人負重前行」。