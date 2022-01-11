周二公布的調查數據顯示，由於Omicron病毒橫行，英國消費者在上個月避開了在餐廳和飯店的支出，在聖誕佳節前夕，更多人選擇去超市採買，並在家用餐。

支付卡供應商巴克萊卡(Barclaycard)表示，強勁的超市購物，帶動12月整體消費者支出較疫情爆發前的2019年12月水準高出12.2%。相較之下，消費者在餐廳和飯店的支出則下跌14.1%。

另一項由英國零售協會(BRC)所做的調查則顯示，英國12月零售銷售整體年增2.1%。

BRC消費產品主管Jose Carvalho說，由於Omicron病毒出現，更多的英國人被隔離，他們要麼選擇待在家中，打擊了面對面經營的零售業和飯店休旅業。不過也有一些亮點，隨著消費者大量採購食物和飲料，與家人一起度過假日，必需品的支出強勁成長。

BRC也將服飾店列為12月表現最好的類別。在聖誕購物季的支撐下，時裝連鎖商Next在上周上調了全年獲利展望。

雖然整體零售業在12月表現良好，但BRC警告，消費者支出可能會受到通膨、能源成本上升、加稅的擠壓。

英國央行認為，消費者通膨將在4月達到6%的高峰，為近30年來最高；另一方面，英國工人也會在4月看到社會保險費用的上升。