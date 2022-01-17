美國新冠疫情因Omicron急速惡化，代表不同產業的多個遊說團體指許多企業，因員工染疫和客戶取消訂單與預訂，令營運規模大減或倒閉，因此推動國會再祭出新紓困措施。

共和黨基本反對推更多新措施去挽救陷困境的企業。因為政府已提供足夠紓困，像透過「薪資保護計畫」（PPP）撥款逾9000億美元。若再紓困，將增加通膨壓力和擴大預算赤字。僅少數共和黨議員支持挽救特定產業。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）說：「政府已沒錢送任何人。兩年來國會通過的紓困令已龐大赤字再增數兆美元。政府積欠債務規模之大史無前例，正導致目前通膨壓力上升，並繼續對未來經濟造成重大傷害。」

但代表從餐飲、飯店、運輸到娛樂等各產業的遊說團體，指之前的振興措施不是把相關產業排除在外，就是紓困額度不足以彌補業者損失。

目前遊說團體支持民主黨參議員卡丁（Ben Cardin）跟共和黨參議員威克（Roger Wicker）聯手推動的紓困案，讓中小企業管理局（SBA）向商界提供約600億美元補助金。

眾院近100位民主與共和兩黨議員，去年12月聯署要求協助商界。因此商界遊說國會推新紓困的要求，在眾院有一定的支持。

參院必須得60票贊成才能通過新紓困案。民主黨和盟友已控制50票，卡丁正努力拉攏10位共和黨議員站在同一線。目前他已得到數位同黨籍議員支持。

多個產業的遊說團體正要求國會推大規模紓困案，並在2月中前通過，讓政府能在本年度紓困企業。外界認為要達成這目標的難度很高。

雖然大部份共和黨議員不支持推新紓困，但若Omicron令疫情惡化而進一步衝擊經濟，導致更多企業倒閉與裁員，他們就有可能改變立場。