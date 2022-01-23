5年前，南韓首任女總統朴槿惠因遭受閨密崔順實壟斷國情案牽累，未做滿任期5年即被國會彈劾及憲法裁判所法官的罷免定讞，失去總統寶座，不名譽退場，為南韓憲政史留下污點。當時，朴槿惠的民調支持率只有5%。

文在寅總統任期依法至5月9日，但一般慣例來說，3月9日新任總統選出後，就進入「跛腳」空窗期。一方面要安排在青瓦台正式會晤新總統，針對國政交換意見，另一方面要收拾打包，與青瓦台幕僚人員一一握手道別。

奇怪的是，儘管文在寅不斷吹噓5年政績，但韓國選民的共識包括房地產等諸多政策失敗，可是他的民調支持率卻居高不下，維持在40%。恐怕在歷屆總統中是首屈一指的紀錄，讓文在寅得意洋洋。但從近日發生的幾件「醜聞」來觀，文在寅還是會面臨嚴峻挑戰。

首先，文在寅對3年任期已屆滿並提出辭呈的中央選舉管理委員會常委鄭海周重新任命。不僅讓反對黨「國民之力」大選陣營批評，文在寅有操作選舉之嫌，並且招致全國負責選舉管理委員會業務的3500名職員集體抗議人事不當，讓文在寅灰頭土臉下不得不退縮，收回人事命令。這是中央選舉管理委員會成立59年以來首度發生的醜聞。

鄭海周出身文在寅總統選舉陣營的親信幕僚，專精選舉事務。2020年國會議員選舉時，文在寅以援助中小企業因疫情影響受到重創理由撒錢，公開收買選票，讓執政「民主黨」國會選舉大勝，取得國會300席中的180席過半優勢。一般公認這是鄭海周明知政府違法卻閉眼不糾正，所立下的顯赫大功。文在寅想再次利用鄭海周的「作弊」功力，卻自行先搞成鼻青臉腫局面。

目前，中選會有9名委員，其中3人由總統提名，另3人則由大法院長提名，其他3人則由國會推薦。結構上，政府人馬佔多數。因此，中選會要選舉中立及獲取人民的信賴一直是一項重要使命。

其次，南韓和尚5000人於21日聚集首爾曹溪宗寺廟前舉行「全國僧侶大會」，一方面針對文在寅，認為文在寅夫婦為天主教徒，因此對佛教等其他宗教明顯歧視。另一方面要求民主黨國會議員鄭清來辭職，近日鄭清來狂言全國寺廟出售門票是搶奪人民金錢行為，應該開放自由進出。佛教界人士則認為，鄭清來汙衊佛教的悠久傳統。

屋漏偏逢連夜雨，日本人也來插一腿湊熱鬧。文在寅於1周前送的春節禮物，卻被日本駐韓大使相星孝一退回青瓦台，理由是該禮盒上印有獨島（日稱竹島）圖樣。成了韓日兩國外交摩擦和領土糾紛重啟，日本趁機給文在寅難堪及選情減分。

在政黨輪替與審判文在寅的聲浪超過50%以上的選情下，最受直接影響的人是民主黨總統候選人李在明，自參選以來至今，李在明始終無法突破35%框架。主要原因是他走不出文在寅的陰影。

文在寅下台身影，或許能成為蔡英文十字路上的警訊，不斷提醒蔡英文「權力是短暫為人民服務」，駕駛盤要安全掌握。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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