據人民網報導，陝西省市場監督管理局微信公眾號昨（12）日發布消費提示，指近期大陸全國多地相繼發生進口火龍果、龍眼等水果病毒核酸檢測陽性問題，證明進口水果存在攜帶新冠病毒的風險隱患。

當局指現為疫情時期，廣大消費者應增強自我防護意識，選擇正規超市、賣場、水果專營店購買進口水果，拒絕購買來源不明的進口水果，盡量避免自行網購、代購、海淘進口水果等。

環球網報導，從2022年元旦起迄今，已有浙江、江西、江蘇、山東、安徽、寧夏、四川等地發現進口火龍果核酸檢測結果呈陽性。處在風口浪尖上的水果，不止火龍果一個，連日來，多地進口櫻桃、香蕉、龍眼也紛紛「中招」。

★進口火龍果，為什麼容易「中招」？

上海市長寧區疾病預防控制中心副主任莊建林接受採訪時表示，「如經常購買水果者應該會發現，散裝火龍果也基本有一透明包裝袋包裹。進口食物入境時大多是通過航空管道整箱運輸的，管道各環節的消毒只能涉及外包裝層面，但如果在原產國進行摘果、包裝的果農、工人們本身已攜帶病毒，是有可能讓果皮上也殘留病毒的。

他舉了最極端的例子，「攜帶較高載量病毒的火龍果進入中國，分發至供應鏈末端的超市、賣場後，被市民購入。市民如果沒有佩戴口罩，觸摸火龍果表皮後又接觸自己的口鼻，而之後又立刻前往醫療機構進行核酸檢測，是有可能檢測出陽性的。」

★吃到會被感染嗎？

莊建林特別指出，這也並不代表被感染了。正如中國疾病預防控制中心副主任馮子健曾表示：進口貨品檢測出新冠核酸陽性，只是說明它曾經受到過污染，並不意味著就一定有傳染性。

新冠病毒想要有傳染性，需要具備兩個特點：第一，必須是活病毒；第二，病毒載量要足夠高。「在長途運輸過程中，物表附著的病毒大多已變成『死病毒』或病毒的核酸片段，與人傳人的『活病毒』並不是一個概念。」

據江蘇省疾病預防控制中心消息，新冠肺炎不是食源性疾病，吃水果的人群感染風險極低，無需過度恐慌，但應做好防護。物流工人、裝卸工等直接接觸進出口貨品的一系列人群是高風險人群，一定要按照重點人群的防控措施做好防護。

多地關於進口火龍果的通告中也提醒，購買過此類水果的人員立即停止食用，剩餘食品就地暫存，由專業人員進行處置，同時做好個人防護，不與其他人接觸，及時進行報備 。

★怎麼吃才更安全？

那以後，還能否放心吃火龍果？買進口水果怎麼處理才更安全？據浙江省台州市市場監督管理局消費提示，購買進口冷鏈食品和進口水果，要到正規的超市或市場選購，不要購買來源不明的進口冷鏈食品和進口水果。盡量避免自行網購、代購、海淘進口冷鏈食品和進口水果。

同時，接收快遞、郵寄包裹時，應當做好個人防護，對物品表面進行消毒，處理完包裹快遞後立即清洗雙手和消毒。

浙江省疾病預防控制中心專家表示，進口水果買回家後首先用酒精或消毒濕巾對外包裝噴灑或擦拭消毒，再根據水果特點選擇清洗方式，可以用清水浸泡10到20分鐘；也可選擇市面上銷售合格的水果清潔劑進行清洗，再用清水沖淨。