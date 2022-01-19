台中二選區立法委員補選當選人林靜儀(中)上午將媽祖請回玉闕朝仁宮。(林欣儀攝)

台中第二選區立委補選結束，當選人林靜儀上午特別到烏日區玉闕朝仁宮，將日前請到競選總部的媽祖請回廟裡，針對就任後第一場公開活動「台日安保夥伴關係論壇」，她強調，論壇中討論區域內的和平，同時也討論台日間是否應簽訂新的台日關係法，無外傳為核食進口鋪路的問題。

林靜儀說，就任後首次以國防外交委員會委員的身分，與日本前國防部次長、現任議員進行國會間的對談，探討範圍包括日本與台灣、以及區域間的安保、區域安全及其他關係，絕無外傳是為核食進口鋪路的情況，「這會不會想得太奇怪」。

林靜儀說，論壇中討論的重點在於台灣與日本、美國及相關區域內的和平如何合作，另台灣與日本有無機會訂定像是台美關係法的台日或日台關係法，日方在論壇中就有提到，最新台日簽訂的協議是50年前，現在整個時空背景都與過去不同，且50年前簽訂的協議對當時日本狀況是不合理的，會中也討論該如何打破已經不合理的國際規範或疆界。