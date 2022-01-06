機場群聚事件延燒，確診者曾一連5天造訪桃園市中壢區金嗓歌友會，該會在跨年夜當晚曾舉辦千人餐會，引發疫情升溫疑慮，確診者曾自述當晚曾到場打麻將，沒有參與餐會，桃園市衛生局6日一早緊急在歌友會設快篩站，民眾紛紛前來篩檢，直說「當然會擔心，嚇都嚇死了。」

金嗓歌友會屬於會員制，會員數約有800人，但是當晚的餐會除了會員外也能攜親友參加，現場人數超過1000人，而餐會上大家因為吃飯沒有戴口罩，舞台上的表演、合照也幾乎都沒戴上口罩，引爆疫情危機。

一早來篩檢的民眾說，會員在昨天晚上就收到歌友會群組訊息要大家趕快來篩檢，看了新聞才知道原來確診者有來過，而歌友會歌唱隊分很多隊，一隊人數近百人，不認識確診者是誰，心裡非常擔心害怕可能會染疫，除了來篩檢外哪裡都不敢去，深怕自己還會害到其他人。

「真的會害死人！」，有民眾也痛罵，既然是在機場工作有很高的染疫風險，跨年夜當晚這麼多人的聚會不應該前來，現在搞得這麼多人來篩檢大家都人心惶惶，也不敢跟家人接觸。金嗓歌友會附近有不少住家，有住戶不滿抱怨，事情爆發後也沒看見環保局或其他單位來做消毒，今天竟然又在現場做篩檢，前來的人每個都具有染疫高風險性，真的很誇張。