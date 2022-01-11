桃園市自強活動中心採檢站一早湧入近百人採檢。（自治里長吳宏駿提供）

桃園市長鄭文燦11日視察自強活動中心採檢站，針對機場入境PCR首日找到多名確診者，他說，確診率相當高。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦11日視察自強活動中心採檢站，針對機場入境PCR首日找到多名確診者，他說，確診率相當高，而機場是防疫第一線，我們也是國門守護者，會全力協助機場防疫。

媒體詢問怎麼看第一天機場入境PCR，就找到多名確診者？鄭文燦說，高風險班機在機場端就要攔截。採陰才能居家檢疫，採陽要送醫院，看起來確診率相當高。他表示，機場是防疫第一線，我們也是國門的守護者，會全力協助機場防疫工作。鄭文燦強調，如果以清潔工、防疫車隊的司機、保全人員以及手推車的員工群聚感染為例，有好幾個是桃園的醫院篩檢出來。

如清潔工是桃園的診所醫院採檢出來，立刻回溯去採檢信實公司的所有的清潔工，包括防疫車隊的司機，確定這次群聚感染的源頭。鄭文燦又說，像手推車員工，是一位小朋友篩檢出來以後，透過疫調追蹤到居服員的家庭，發現丈夫在機場擔任手推車員工，因此確定這條超級傳播鏈；另外保全人員的篩檢，也是在醫院篩檢出來的。要確保國境安全，同時桃園社區防線也必須要建立起來。

媒體也詢問，年節將至，境外移入的民眾也會增加，會不會新增安心防疫的作為？鄭文燦說，目前高風險航班納入攔截，高風險區域要進行採檢，包括第一線的工作人員定期篩檢的頻率也要提高，防護衣以及口罩、手套，穿著的SOP也必須要徹底的檢查，每一天都是壓力測試，每一天都是考驗，所以要不斷檢討、不斷提高。

鄭文燦又說，入境雖然在機場，但工作人員居住在桃園，風險是連動的，桃園每一個確診個案，都有4種足跡需要追蹤，包括家庭親友、工作職場、學校以及社區，且會有第2波、第3波的傳播，因為攔截得快，但是再怎麼快，也會有超級傳播者，還是把要確診個案，不斷的放大、匡列隔離範圍。

鄭文燦又說，如果入境確診案例，單日是個位數，那這個是「晴天模式」，防疫對策只要謹守每個環節，應該可以守得住。如果一天有50個、60個，這個是「暴雨模式」，這個是高強度的壓力測試，每個環節都要重新檢討，高風險航班、高風險區、高風險人員，所有的防疫對策都要改變。

鄭文燦呼籲，要過一個平安的好年，每天都要提警覺，每天是考驗，要請所有的機場工作人員，連同所有民眾都要提高警覺。