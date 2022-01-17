桃機群聚擴大，從機場、聯邦銀行再延伸至中壢西堤，今（16日）新增17例本土確診，更是爆發群聚以來的新高，讓不少民眾人心惶惶、戒慎恐懼，不過卻有人仍故意趴趴走，就盼染疫後拿保險理賠金10萬元。

一名女網友日前在Dcard發文表示，現在桃園疫情嚴重，自己真的不愛出門，但參加男友家庭聚會時，卻有一位身為大學老師的親戚無視防疫，嚷嚷著說「我有保保險確診有10萬可以拿，期限到25號我還不趕快到處跑，而且我才剛從中壢回來唷，等等再去台茂吃晚餐買鞋子」。

男友親戚驚人之語，讓原PO大傻眼，「保險是這樣用的嗎？我不想被你傳染到啊」，也不解對方為了保險金想染疫的心態，「是不是就是有這種人疫情才會爆啊，我要躲在房間到什麼時候啦！政府什麼時候才要硬起來啊？」

許多網友也痛批這種豬隊友想法，「都會有這種人啦，為了保險的錢啥蠢事都可以做出來，只要沒死就好」、「明顯就是刻意一定要讓自己染疫，加重醫護人員的負擔」、「可以不要來台茂嗎？班都快被砍爆了」、「也要他確診後還能健康活下來啊」、「我住桃園，確診也有十萬，但我不想賠身體健康去換錢」。

但也有人認為親戚可能只是在開玩笑，「聽起來只是幹話欸⋯你是不是當真了」、「雖然開這種玩笑不太好，但幹話如果都認真聽，人生會不會很累啊？」一名防疫保險業務員則留言回應，「刻意的行為，保險公司受理出險後還是會去調查的，存有僥倖心態真的是不太好，條款最後一條有告知義務」。