高雄市目前有42起本土確診病例，傳出北區有2名分局警員在執行攔查酒駕勤務，攔到1名男子，雖男子未酒駕，但事後卻被證實染疫確診，2名警員接獲衛生局通知，驚嚇度百分百，目前請假在家自主健康管理，並急採PCR檢測，目前結果尚未出爐；有基層警認為高雄疫情嚴峻，應調整攔酒駕及擴大臨檢勤務，否則恐怕搞到警政系統崩潰。

高雄市確診病例攀升，有基層警員執行攔酒駕勤務時，意外攔到確診者；也有確診者到派出所諮詢車禍調解事宜，讓5名近距離接觸的警員PCR檢測，所幸結果出爐全數為陰性；有基層警員指出，高雄疫情擴散，還得執行近距離和攔檢者接觸的酒測工作，痛批「安排酒駕勤務的高層長官簡直不把基層的命當一回事」、「若不暫停攻勢性勤務，恐會搞到封所、警政系統崩潰」。

高市警察局長黃明昭表示，由於這段期間是春節及尾牙酒駕的高峰期，必須安排防制酒駕勤務措施，交由分局彈性規畫勤務，也提醒執行同仁須做好防疫措施，執行酒駕或擴大臨檢勤務時，做好SOP，以維護自身健康。