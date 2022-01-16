桃機群聚感染擴大，聯邦銀行群聚更衍生西堤餐廳群聚，已有金融業自行宣布啟動居家上班，以降低新冠病毒感染風險。有網友今天收到公司通知，明天就能開始WFH生活，讓他直喊「爽耶」，也有人羨慕表示「等於一路放到過年」。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己剛收到公司通知將改為遠距上班，「星期一可以睡到9點在床上打卡，然後穿睡衣辦公，還可以披著毛毯，中午再刷牙吃早午餐~好開心喔~」，也好奇有多少人開始遠距上班了？

貼文引起不少網友羨慕，紛紛留言，「天天放年假～爽耶～」、「好爽喔，這就是我要的」、「羨慕給推」、「很棒欸…但明天我還是要去上班」、「中信富邦國泰讚」。但也有人不太喜歡WFH，「相信我，等WFH兩個月後，你回懷念辦公室跟同事打嘴砲吃飯看妹」、「上班好處=可以接觸人群，不然在家很無聊」、「但會被疑心病的主管懷疑你一直在偷懶」。

金融業自中信金開第一槍啟動居家上班，國泰金、富邦金也接著跟進，中央流行疫情指揮中心陳時中在下午記者會表示，不反對公司超前佈署，但不會因此呼籲北北基桃公司都跟進，期盼對民眾服務不要停，讓社會還能正常運作。