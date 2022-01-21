為2月3日將開跑的「台中媽祖國際觀光文化節」揭開序幕，台中市文化局21日舉辦啟動記者會，邀集樂團演出，場面熱鬧。台中市副市長黃國榮表示，媽祖文化節活動舉辦多年，今年首創「媽祖小講座」活動，並透過藝文角度帶領民眾更了解媽祖文化，邀大家攜家帶眷來看戲。

在軒豪樂團的琵琶、古箏樂器演奏聲中，明華園日字戲劇團長陳勝在夫婦、九天民俗技藝團副團長瑪利亞與黃國榮等人一起按下拉開啟動鈕，宣告2022媽祖國際觀光文化節正式啟動。

黃國榮表示，媽祖文化節「宮廟風華」系列將於春節假期期間登場，持續到5月21日，期間共邀請超過30組團體、在台中市12間宮廟接力演出，讓民眾從藝文的角度更深入了解媽祖文化。

陳勝在說，明華園劇團在媽祖文化節系列活動中共參與3場演出，分別是2月3日在新社高中停車場演出「青陽大大爺」，以及2月11日在大里杙福興宮、5月21日在梧棲朝元宮的演出，盼將歡樂帶給民眾。

文化局長陳佳君指出，媽祖文化節系列活動場場精彩，除明華園外，另也邀請九天民俗技藝團及黃裕翔演出，2月15日元宵節當天更邀請到王牌樂團、李靜芳歌仔戲團、葫蘆墩smile太鼓團及靈魂頑童舞蹈團，分別在大庄浩天宮、南屯萬和宮與大甲鎮瀾宮表演；另4月起也將有五洲秋峰園掌中劇團、迷火佛拉明哥舞坊等多組團體接力表演，精彩可期。

值得一提的是，今年媽祖文化節特別規畫「媽祖小講座」活動，由資深導覽老師帶領民眾認識媽祖相關的特色文物與其文化，讓大眾更深入了解其信仰。