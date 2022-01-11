桃園市中壢區1電子廠5員工確診，因此全部員工陸續到集中檢疫所。（賴佑維攝）

桃園市中壢區1電子廠5員工確診，因此全部員工陸續到集中檢疫所。（賴佑維攝）

桃園居服員乾妹妹確診，其服務的中壢某電子廠4同事也染疫，衛福部長陳時中宣布該公司下午起停工、280名員工全送集中檢疫所，該公司發言人證實5位確診者都是4樓組裝線的組裝人員，其他全廠採檢目前都是陰性，2點半開始分批以大巴士載送，預計5點半結束，強調主要產線在過嶺廠，營運不受影響。

該電子廠發言人指出，上周末接獲東園路廠房有確診者接觸者，加上最近防疫升溫，廠內立即啟動分樓層管理，目前5位確診者都集中4樓組裝線的產區，包括首位確診的居服員乾妹妹也是組裝人員，5人分別是早班或早晚班交接人員。

她指出，9日晚上獲悉有確診者接觸者，10日即匡列篩檢，昨早快篩陽性後確診，公司第二例是昨下午陽性確診、緊接著晚間6點第三例、第四、五例則是全廠篩檢後驗出。另外3樓是行政管理幕僚人員，昨晚9點全公司PCR，結果出爐都是陰性，但市府仍決定將防疫等級升高，今天下午2點半開始，分樓層以每1小時為間隔，由大巴士送往集中檢疫所，預計到5點半完成分批載送，名單已交給市府衛生局。不少員工收到通知，陸續提著行李箱，緊急趕回公司，準備排隊上車。

該發言人指出，因主要廠區在過嶺，目前產能正常，東園廠狀況並沒有波及到過嶺廠，明天過嶺廠也會全廠快篩PCR，確保員工安全。