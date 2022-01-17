台北市1月15日啟動劍潭青年活動中心作為加強版防疫專責旅館，提供234張床位，不過卻傳出中華民國觀光導遊協會安排上百名導遊在活動中心上課，讓學員很憂心；對此，中華民國觀光導遊協會祕書長杜鴻安表示，防疫大樓與教學大樓是獨立的大樓，不會接觸，但同學有疑慮目前已緊急尋找新場地更換。

有導遊協會學員投訴指出，自費約7千元報名中華民國導遊協會課程，1月11日到28日卻安排在劍潭活動中心上課，北市府15日宣布將劍潭活動中心作為防疫專責旅館，收治輕症確診者，讓學員很擔心；杜鴻安說，在開課時劍潭活動中心還不是防疫專責旅館，看到消息後緊急找場地，只有今天仍在活動中心上課，明天就會移到其他場地。

杜鴻安說，後天外場課也不會在劍潭上課，今早緊急應變措施已請劍潭活動中心向學員說明，因為教學大樓和防疫旅館是區隔開，場地很大。

杜鴻安表示，因為同學有疑慮，所以決定更換場地，但昨天是週末無法和學員通知在哪邊上課，因此，今天上完課後，明天就會移至新場地。