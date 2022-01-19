生日當天最期待的就是收到生日禮物，但一名女網友哭訴，她生日那天男友送給她Excel線上課程的帳號密碼，希望她進修後可以辭去現在的工作，但她認為男友不應該一直批評她的工作，還擅自幫她做決定，引起網友熱議。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，前幾天是她的生日，男友帶她到牛排店用餐，並預告今年會送上一個特別的禮物。用完餐後，她從男友手中接過一個包裝精緻的禮盒，她打開一看卻發現，裡面只放了一張寫著帳號密碼的紙條，讓她滿頭問號。

男友解釋，這是一門Excel線上課程的帳號密碼，希望她進修完後可以辭去現在的工作，往業務相關的工作發展，「等你換工作穩定後，也可以好好來討論我們的未來了」。

原PO聽完十分錯愕，表示自己並沒有打算要換工作，但男友希望她好好思考兩人的未來，不該一直做沒什麼發展、薪水又少的工作，直言「如果你不換工作，那以我們兩個人現在的薪水根本沒辦法結婚，你這樣我壓力真的很大」，讓她啞口無言。

她坦言，男友是年薪破百萬的工程師，而她只是月領3萬的出版業職員，兩人薪水確實有落差，但兩人認識時男友就已經知道她想要做這行，現在反而一直批評她的工作，還擅自幫她做決定，氣憤直呼，「到底誰會拿課程當禮物，還說一堆莫名其妙的話」。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「生日這樣搞真的蠻傻眼的，平常就能送了為什麼挑生日時送」、「原PO應該不單只是在意這個禮物選的不盡她意，而是男友講出的那一連串的話讓她錯愕」。

也有網友緩頰，「雙方的立場都可以理解 但我認為一定有更好的做法」、「一個浪漫，一個現實，看誰要低頭，我覺得沒誰對誰錯」、「男友的作法其實是為了你們的未來，雖然很誠實但也很現實，就看你願不願意跟他繼續溝通，不然你們的坎就在這卡住了」。