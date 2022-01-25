高嘉瑜委任律師李永裕 (吳家豪攝)

林秉樞施暴高嘉瑜「8大罪狀」遭起訴 檢方：請求從重量刑

新北地檢署今日對民進黨立委高嘉瑜前男友林秉樞案正式起訴傷害等8項罪名，高嘉瑜辦公室發布聲明回應，感謝檢察官偵辦，希望自己是最後一個受害人。高嘉瑜委任律師李永裕表示，林有反覆實施恐嚇及強制的行為，因此認為應繼續羈押。

林秉樞因在去年11月對高嘉瑜施暴、威脅散布不雅照等行徑，遭新北地檢署以強制、妨礙名譽、傷害、恐嚇等8罪起訴。

高嘉瑜表示，感謝檢察官沒日沒夜的偵辦，也相信未來經過法院的抽絲剝繭，真相終會水落石出，並希望一切傷害到自己為止、高嘉瑜是最後一個受害人。

高嘉瑜說，未來在立委的崗位上，會繼續關注家暴法及性隱私犯罪的修法，希望能真正保護受害人的權益、讓加害者得到應有的懲罰。

李永裕表示，當時檢察官聲押，是因林秉樞意圖不善並持有猥褻影像，但今天的起訴內容並未被提到，不知道是否檢方還在偵辦，或其他什麼情況？重點在於，當時有提供資料給檢察官，還有其他被害女子被散布的證據，這部分不曉得是要起訴、不起訴或還在查。

李永裕說，在11月29日，此事都已有媒體報導，但林秉樞仍持續恐嚇高嘉瑜，代表有反覆實施恐嚇跟強制的狀況，因此應該要繼續羈押。

民進黨立委林楚茵表示，這個案子上，不論是有民代身分的高嘉瑜，或是一般普通人，不管身分是什麼，只要是捲入暴力相向的行為，都是不對的。

民進黨立委何志偉指出，現在已經走到法律階段，即便判決下來，對當事人的傷害也已造成。也希望網友針對此事在網路留言時，注意用詞遣字，不要變成「網路林秉樞」，對當事人造成二度傷害。