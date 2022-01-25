新的一年開始，各家電子支付業者卯足全力搶攻市場大餅。icash Pay積極擴展通路，即日起消費者可使用icash Pay至801家美廉社門市消費，不但結帳快速方便，還可一次累積兩種點數，提供消費者更便利、更優惠的支付方式。

愛金卡公司自推出icash Pay以來積極擴大合作通路，在支付同時累點，點數還能跨通路使用的優勢加持下，深受消費者喜愛；而巷弄間處處可見的連鎖超市美廉社，憑藉著提供價格優惠的商品及走路就能到達的便利性，深深打入消費者的日常生活，並預計於2023年將門市數量擴展至1300家，完成每5個村里就有一家美廉社的目標，相當令人期待。

值得注意的是這次合作除了是icash Pay首次與統一集團外大型零售業者合作，也是首次提供集團外消費固定累點的通路，即日起民眾只要拿著手機開啟icash Pay APP至美廉社購物，不用掏錢就能直接支付結帳，還可以在icash Pay APP內綁定美廉社會員資料，結帳的同時就能一次累積OPEN POINT及美廉社兩種點數，對於消費者來說非常方便。

除了原有點數回饋外，使用icash Pay綁定指定信用卡消費再享回饋：2022/1/1～3/31使用icash Pay綁定國泰世華CUBE icash2.0聯名卡支付，享10％ OPEN POINT回饋(需登錄/通路回饋合併計算/每戶每月回饋上限200點OPEN POINT)；2022/1/1～6/30使用icash Pay綁定第一銀行icash聯名卡支付，單筆消費滿200元(含)以上即享10％刷卡金回饋(需登錄/通路回饋合併計算/每戶每期帳單回饋上限250元)。

icash Pay與美廉社攜手合作，除了提供民眾一次可以累積兩種點數的超值消費回饋，更透過OPEN POINT點數生活圈的持續擴大，讓彼此共享超過1400萬OPEN POINT會員的經濟效益，共創三贏。