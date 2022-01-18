國內超市龍頭統一超（2912）大踩超市地盤，今（18）日宣布在台北士林區開設首家「OPEN NOW」便利快超市，以「24小時外送服務」、「門市倉庫即衛星倉儲」、「冷凍與生鮮蔬果倍增」等三大策略，擴大冷凍生鮮市場布局。

統一超主管表示，公司觀察到在疫情之下，消費者減少外食，在家自煮的意願和機率提高。

而現代小家庭、個人，因為人口不多，偏好購買小份量的冷凍魚肉生鮮，以簡單料理方式在家輕自煮，統一超因此聚焦開發小規格冷凍生鮮產品，2020年擴大「嚴選鮮物素材」專區，並與安永鮮物合作增加冷凍櫃與海島櫃販售各式冷凍生鮮，另外也積極與台塑蔬菜結盟，推動生鮮蔬菜專區，目前門市已達900家以上。

2021年，統一超也透過i預購銷售有機蔬果箱、生鮮懶人包、生鮮鍋物組、氣炸鍋美食等簡易調理生鮮食品，成功架構全新的生鮮銷售模式。

考量時機成熟，此次統一超開設首家OPEN NOW便利快超市概念店，選在台北市最大行政區士林，採「前店後倉」方式設計實體店鋪，無論從賣場陳列、倉儲空間到冷凍冷藏設備，都較一般門市擴增4倍的冷凍生鮮專區設置，提供超過3000項商品選擇。

另外統一超便利快超市也串接外送平台，提供「5公里內24小時雙外送平台服務」，以擴大服務範圍，線上線下全面搶攻生鮮雜貨商機。而未來依商圈需求、統一超不排除複製OPEN NOW服務到其他更多門市。