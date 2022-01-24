除了強化晶片自產的能力之外，英特爾在繪圖晶片上也試圖力挽狂瀾，上周外媒報導，英特爾將在2月底舉辦的「國際固態電路研討會」（ISSCC）上推出一款主打超低耗能的全新比特幣挖礦晶片「Bonanza Mine」，且已收到首家客戶的多年長單。此外，英特爾亦計畫在今年推出名為Arc系列繪圖處理器（GPU），可用於支援遊戲，也可用於加密貨幣挖礦。

Wedbush證券公司晶片分析師Matt Bryson對此表示，英特爾的兩大病灶是晶片設計落後超微，而製造能力落後台積電，該公司應該奪回這些基礎優勢，而非從一個難以預測的市場上另闢收入來源。

但也有一些分析師看好英特爾的多元化策略能帶來更多成長動能。此外，英特爾最近從記憶體晶片大廠美光延攬了一位新財務長，並於去年12月宣布將拆離Mobileye，讓這家在2017年以150億美元收購的自動駕駛技術公司上市，估值可望達到500億美元。這些消息都讓市場眼睛為之一亮，也普遍獲得好評。

華爾街分析師似乎嗅到了產業變化的氣息。Susquehanna International Group分析師Chris Rolland上周出具報告指出，英特爾推出的Arc系列晶片可能升高與超微和輝達的競爭，只要價格合宜，英特爾或許能迅速在供應吃緊的市場上攻城掠地。

投銀Piper Sandler分析師Harsh Kumar上周四以整體市場增長放緩及同業競爭加劇為由，將超微的股票評級從「加碼」調降為「中立」，將目標價從140美元調降為130美元。

不過也有分析師警告英特爾過度激進的資本支出計畫恐將不利其獲利前景，另有市場人士警告，隨著半導體大廠拚全力擴產，這場半導體派對即將步入尾聲，晶片業恐將重演2018年產能過剩的戲碼。

英特爾將在周三（1月26日）盤後發布去年第四季財報，屆時可能提供有關於供應鏈問題的最新資訊。市場預期英特爾上季每股盈餘為0.90美元。