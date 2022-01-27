台北101觀景台新年換新裝，變身「雲端上的秘境花園」，除了雲端打卡新景點外，並首次針對會員祭出全區消費購物金點數10倍贈。

針對雲端上的秘境花園，台北101特別設計專屬的雲朵野餐包，內含101獨家購物袋、101運動毛巾以及101造型瓶裝水，且開放民眾限時將各種零食填滿購物袋。

此外，台北101與國際策略夥伴日本潮流商場集團PARCO，有感於雙方顧客無法出國交流美食與文化，費時一年共同規劃，即日起至2月13日推出全台唯一PARCO ONLINE STORE-Small Good Things，精選日本12家正夯的原生品牌，讓台灣顧客可以透過Stage 101連線，重溫在日本逛街購物樂趣，線下則有觀景台同時舉辦一系列日本文化體驗活動，讓民眾不用出國也能感受日本傳統新年文化浴衣與注連繩體驗活動。

101觀景台同時首度推出新年福袋，內含多項觀景台人氣紀念商品如搖擺公仔、101造型蠟筆、101筆記本以及獨家零錢包等，要價399元，總價值最高可達售價近2倍。