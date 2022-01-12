彰化縣政府12日公布9月30日前，參加4癌及Ｃ肝篩檢，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，最多可領5張 。（吳敏菁攝）

彰化縣政府12日公布9月30日前，參加4癌及Ｃ肝篩檢，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，最多可領5張 。（吳敏菁攝）

彰化縣政府12日公布9月30日前，參加4癌及Ｃ肝篩檢，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，最多可領5張 。（吳敏菁攝）

彰化推動萬人健檢近20年，去年受疫情影響，停辦社區非必要性活動，大數據統計，4項癌症及Ｃ型肝炎等篩檢率較疫情前下降20至40％，為彌補大幅減少篩檢量，彰化縣政府12日公布9月30日前，參加4癌及Ｃ肝篩檢，每完成1項篩檢者，就送100元健康禮券，最多可領5張。

縣長王惠美表示，為了幫民眾拚健康，彰化縣衛生局規劃辦理「健康振興券」活動，縣內共有28家醫院、256家診所及27家衛生所參與，免費提供的子宮頸癌、乳癌、大腸直腸癌、口腔癌及Ｂ、Ｃ型肝炎篩檢，每完成1項篩檢者，就送100元的健康禮券，篩檢越多送越多，最多可領到5張健康券。

王惠美指出，早期發現早期治療，定期篩檢是防治癌症發生最有效的方法，統計發現，因為防疫停辦社區活動，期間減少發現疑似早期癌症個案約1200位，依據研究統計，延遲篩檢恐造成不可逆長期影響。

王惠美並以大腸直腸癌為例，指出延遲半年，晚期癌及死亡風險都增加約25％，延遲1年將增加28至29％，延遲2年增至30至39％，與衛生局長商討在疫情期間如何使民眾安全的外出癌篩。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，提升民眾篩檢意願，讓更多人參加篩檢服務是刻不容緩的事，各鄉鎮市公所、醫師公會、診所協會、牙醫師公會、醫檢師公會、扶輪社都全力支持，透過「健康振興券」活動，初估可提升10至20％篩檢率，讓民眾在對抗疫情同時也能享健康。

此外，彰化縣衛生局提出Ｃ型肝炎3年減半、6年根除的計畫，國際扶輪社3462地區總監謝漢金帶領各分會全力協助下，爭取到國際基金經費挹注。總監謝漢金指出，消除C肝計畫從3年減半至2025年的根除，今年由鹿港東區扶輪社長、員林東北社長共同提出將近500萬元的經費協助，希望縣民不要放棄權益，健康是屬於自己。