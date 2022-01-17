仁寶桃園平鎮廠二名員工確診後，全廠大篩檢又發現一名確診者，仁寶表示，在等待全數篩檢報告結果出來前，平鎮廠將停工七天，而在平鎮廠停工影響方面，仁寶強調對全年產量及合併營收影響遠小於0.1％。另外隨著平鎮廠確診病例已有三名，仁寶也全面升級防疫，暫停所有訪客、重新要求員工全日戴口罩，並且關閉各大樓公共區域及會議室等。

仁寶表示，兩名員工至西堤餐廳用餐，故於1月13日經政府匡列並通知進行PCR篩檢，並在1月15日凌晨通知篩檢報告為陽性確診，平鎮廠隨即於15日上午決議暫停所有員工進廠上班，並立即進行全廠清消作業，在與桃園市衛生局通報後，仁寶在15、16兩日對平鎮廠所有同仁、接觸史期間進出的協力廠商人員及台北總公司員工進行擴大PCR篩檢，共計約1800人，截至目前已新增一名平鎮廠員工篩檢報告為陽性確診。

為謹慎因應並進一步防止疫情擴散，仁寶表示已成立防疫應變小組，啟動緊急應變並升級公司防疫措施，在篩檢報告全部出爐之前，平鎮廠依照政府指示停工一周，並且將暫停所有員工跨廠區、跨辦公室移動，並暫停訪客及外部廠商來訪，關閉各大樓公共區域及會議室，所有會議均改採線上進行，同時加強辦公室清消作業，員工全天配戴口罩，並落實個人防護措施。

仁寶表示，防疫應變小組將密切關注疫情變化，配合政府防疫措施，並對內部防疫政策隨時進行滾動式調整，疫調資訊以政府公開資訊為準，仁寶積極配合後續。